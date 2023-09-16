Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 14:29