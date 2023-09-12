Milli arayı fırsat bilen Beşiktaş, Nevzat Demir tesislerinde hazırlık karlışamasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku! Taraftarlar bu habere inanamayacak
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Eric Bailly ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılara 29 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2023- 10:55
Maçı Ghezzal ve Rebic'in golleriyle 2-0 kazanan Kara Kartal'da Bailly ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Kartal, yeni transferi Eric Bailly'den gelen şok haberler sarsıldı.