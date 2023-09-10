Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta orta saha arayışları sürüyor.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Tadic'in rövanşı geliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transfer sezonunun sonuna doğru Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için atağa kalktı. Bu yaz başında çok istediği Dusan Tadic'i ezeli rakibine kaptıran siyah-beyazlılar, rövanşa hazırlanıyor. Kara Kartal, Fenerbahçe'nin çok istediği yıldızı almak üzere. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, yaz transfer sezonunda Dusan Tadic ile uzun süre ilgilenmiş ancak yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Takvim'de yer alan habere göre Kara Kartal, Tadic'in rövanşını almak için harekete geçti.