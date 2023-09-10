Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Tadic'in rövanşı geliyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transfer sezonunun sonuna doğru Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için atağa kalktı. Bu yaz başında çok istediği Dusan Tadic'i ezeli rakibine kaptıran siyah-beyazlılar, rövanşa hazırlanıyor. Kara Kartal, Fenerbahçe'nin çok istediği yıldızı almak üzere. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2023- 13:45