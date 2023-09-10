Beşiktaş'ta transferin son günlerine yaklaşılırken flaş gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Dudak uçuklatan transfer teklifi! İşte Aboubakar'ın kararı
Transfer çalışmalarına dört bir koldan devam eden Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'a dev bir teklif geldi. İşte Kamerunlu forvetin transfer kararı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılarda herkes gelecek oyunculara yoğunlaşmışken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kartal'ın göz bebeği konumunda bulunan Vincent Aboubakar'ın, Arap Yarımadası'ndaki transfer çılgınlığının hedeflerinden biri olduğu ortaya çıktı.