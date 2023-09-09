Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş yeni sezona galibiyetlerle başladı. Hem Avrupa hem de Süper Lig'de büyük başarı elde etmek isteyen siyah-beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'ın genç yıldızı bir Avrupa kulübünün radarına girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'a, Belçika ekiplerinden Genk talip oldu. Konferans Ligi'nde forma şansı bulduğu 4 maçta 78 dakika şans bulan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, 1 gol atma başarısı göstermişti. Fotomaç'ın Voetbalnieuws'dan derlediği habere göre; Semih Kılıçsoy, Genk'in radarına girdi. Anak Belçika ekibinin transferi tamamlaması için yüklü bir miktar parayı gözden çıkarması gerekiyor. Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maçta 91 dakika süre bulundu. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.