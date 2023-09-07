Beşiktaş'ta büyük harekat! O futbolculara yapılan teklif ortaya çıktı

Beşiktaş iç transferde düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme uzatmak için görüşmelerini hızlandırdı.

Yönetimi iki oyuncuyu da imza attırmak istiyor. Cenk Tosun'un ilk görüşmede siyah-beyazlılardan yıllık 45 milyon TL istediği öğrenilirken, Yönetim tecrübeli golcüyle ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun'un takım planlamasında büyük önemi bulunuyor. Salih Uçan ile de görüşmeler devam ediyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, siyah-beyazlılardan yıllık 40 milyon TL istiyor. Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin oldukça önem verdiği Salih Uçan ile de ortak bir rakamda anlaşmayı amaçlıyor. İki futbolcunun da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.