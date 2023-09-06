David Luiz'den Beşiktaş kararı! Transfer...
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
DUMBBELL FRONT RAISE NASIL YAPILIR? 👊
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
İtalyan devi kancayı taktı! İtalyan devi kancayı taktı! 11:38
Bergama'dan F.Bahçe'ye transfer! Bergama'dan F.Bahçe'ye transfer! 11:20
David Luiz'den Beşiktaş kararı! Transfer... David Luiz'den Beşiktaş kararı! Transfer... 11:17
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ni kazanma ihtimali! İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ni kazanma ihtimali! 10:52
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! 10:20
G.Saray İngiltere manşetlerinde! G.Saray İngiltere manşetlerinde! 10:13
Daha Eski
G.Saray'dan yılın transfer operasyonu! G.Saray'dan yılın transfer operasyonu! 10:00
Galatasaray'ı bekleyen sıkıntı! Galatasaray'ı bekleyen sıkıntı! 09:52
Cimbom yıldız isimle sözleşme yeniliyor! Cimbom yıldız isimle sözleşme yeniliyor! 09:34
"Onana transferine kim onay verdi?" "Onana transferine kim onay verdi?" 08:54
G.Saray milli yıldızın peşinde! G.Saray milli yıldızın peşinde! 23:43
F.Bahçe imza aşamasına geldi! F.Bahçe imza aşamasına geldi! 23:29
SON DAKİKA