Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transferde domino etkisi

Transfer döneminin bitimine kadar bir takviye daha yapacak olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Bu doğrultuda siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal, eski yıldızını yeniden kadroya katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 10:20