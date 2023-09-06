Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta öncelik savunma hattına verildi.
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transferde domino etkisi
Transfer döneminin bitimine kadar bir takviye daha yapacak olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Bu doğrultuda siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal, eski yıldızını yeniden kadroya katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2023- 10:20
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim yerli oyunculara ağırlık vermeye başladı.
Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.