Beşiktaş'ın yeni transferi, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly kulübün Youtube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bailly'den Wilfred Zaha itirafı da geldi. İşte Bailly'nin tüm açıklamaları...
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'den Wilfried Zaha sözleri! "Beni Galatasaray'a getirmek istedi"
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly önemli açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli oyuncu, "Buraya gelmeden önce Zaha'yla konuştum. Onun Galatasaray'a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray'a getirmek istiyordu. Şenol Güneş'le Trabzonspor'da beraber çalışan Zokora'yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Beşiktaş'a geldim ve İstanbul'dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı. Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi.
Hayatımı değiştiren olay Burkina Faso'daki turnuvada gerçekleşti diyebilirim. Avrupa'daki Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcileri de bu turnuvayı izleyenler arasındaydı. Futbol kariyerimi başlatan olaylardan biriydi.