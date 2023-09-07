"30 NUMARAYI SEÇTİM ÇÜNKÜ..."

30 numarayı seçtim çünkü Espanyol'da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim. Beşiktaş'a deneyimlerimi getirebilirim. Böylece takım arkadaşlarım ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabiliriz. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum. Önümüzde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maça kazanmak için çıkacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum.