David Luiz'den Beşiktaş kararı! Transfer...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Eric Bailly'yi kadrosuna katan Kartal'ın, Brezilyalı stoper David Luiz'e de ilgisinin sürdüğü kaydedilmişti. Siyah beyazlıların isteğinin farkında olan Sambacı yıldız ise Beşiktaş ile ilgili transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)