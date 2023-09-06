Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak Nicolas Pepe'yi radarına almıştı. Kara Kartal, yıldız oyuncu transferinde sona yaklaşmışken flaş iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın hedefindeki oyuncuların başında Nicolas Pepe geliyor. Arsenal'li yıldız, Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etti. Hatta L'Equipe'in haberine göre Pepe, Beşiktaş'a gelmeden önce pazartesi günü de Paris'te sağlık kontrolünden geçti. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için görüşmelerde son viraja girildi. Tecrübeli oyuncunun temsilcilerinin, Suudi Arabistan'da transfer döneminin perşembe günü kapanmadan önce Al Shabab'dan son bir teklif almaya çalıştığı ifade edildi. Eğer oyuncu için beklenen teklifin gelmemesi durumunda, Pepe'nin cuma günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Arsenal, Pepe için 4 milyon sterlin civarında bir transfer ücreti talep ederken, Beşiktaş ise onu bedavaya kadrosuna katmak istiyor. Arsenal'in 2019'da transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

REKOR FİYATA GİTTİ

Nicolas Pepe, 2019'da Fransız kulübü Lille'den 72 milyon sterlinlik rekor bir bonservis bedeli karşılığında Arsenal'le sözleşme imzaladı. Ancak Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın gözünden düştükten sonra geçen sezonu Fransa'nın Nice takımında kiralık olarak geçirmek zorunda kaldı.