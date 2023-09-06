TFF, Beşiktaş Park Stadyumu'nun UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine aday gösterildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumunun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi Finali ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir. Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.