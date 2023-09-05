Başakşehir'le taraftarının önünde oynayacak olan siyah-beyazlılar Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak ve ardından 30 Kasım'da Club Brugge'ü konuk edecek. Başkent'te A.Gücü'ne konuk olacak Kartallar, 15. haftada ezeli rakibi F.Bahçe ile evinde karşılaşacak.