Bu sezon oynadığı 9 resmi maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş'ı, yıl sonuna kadar oldukça yoğun bir fikstür bekliyor.
Beşiktaş'ı endişelendiren gelişme! Şenol Güneş kara kara düşünüyor
Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Ancak Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlıları endişelendiren bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Kartal, bu maçın ardından 21 Eylül'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak.
Siyah-beyazlı takım, Belçika deplasmanının ardından iç sahada Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıp 5 Ekim'de İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada İstanbulspor ile oynayacak.