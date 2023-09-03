Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Serie A takımlarından Verona’da oynayan Isak Hien için 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etti. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'ne stoper transferini yetiştirmeye çalışan Siyah-Beyazlılar'da bu mevki için ilk hedef İtalya Serie A takımlarından Verona forması giyen Isak Hien...

Takvim'in haberine göre, transfer sürecini yürüten Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın 26 yaşındaki İsveçli stoper için İtalyan kulübüne 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasın Hien'in Verona ile olan kontratı 2026'da sona erecek.