Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a geliyor!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, transfer sezonunun sonlarına doğru vitesi arttırdı. Kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapmayı planlayan siyah-beyazlılar gözünü eski Galatasaraylı yıldıza dikti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Yaz transfer döneminde birçok ismi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sezonu zirvede bitirecek bir kadro oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, stoper transferi için kolları sıvadı.