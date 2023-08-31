UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Tur maçları iki ayaklı. Deplasmanda kazanarak dönmek avantaj ama yeterli değil. Kendi sahamızda kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Kadro olarak, takım olarak hazırız. Güzel maç olur. Kazanma isteğimiz sahaya yansır umarım. Keyif alacağımız, gurur duyacağımız bir oyun istiyoruz.

Kadromuzda iki sıkıntımız var, Amartey ve Masuaku. Şartlar itibarıyla en iyi olabilecek iki oyuncuyu, Necip ve Onur'u koyduk. Bahtiyar ve Umut da var ama ilk maçta oynattığımda biraz bocaladılar. Onlar da iki kanattan iyi geliyor. Bek ve açık uyumları iyi. Kapattığımızda gelmelerini engelleyebiliriz ve hücuma çıkmayı kolaylaştırabiliriz.