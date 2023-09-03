Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yıldız isimle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper David Luiz'le her konuda anlaşma sağlandığını ve teknik ekipten onay beklendiğini açıkladı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlıların yöneticisi Tarkan Ser konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ser yaptığı açıklamada, "David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz." ifadelerini kullandı ve müjdeli haberi verdi.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo'da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.