Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Konyaspor ve Pendikspor ile iç sahada berabere kaldık. İki maçı da kazanmamız gerekiyordu. Kazanmak için oynamak gerekiyor. Bugün oyuncular iyiydi. Akıllı, dikkatli, cesur ve oyunu okuyarak oynadılar. Oyunu iki yarıda da rakip sahada oynadık. İkinci yarı kopmalar oldu. Pas yaparak dinlememiz lazımdı. Oyuncu kalite üstünlüğü, oyun üstünlüğü skora da yansıdı. 5 de olabilirdi. Ligde 2 puan kayıpla gidiyoruz. Moralimiz, umudumuz, gücümüz var diye düşünüyoruz. Geç gelenler var, onlar da daha iyi olacak. Milli arada oyunculara başarılar diliyorum. Tatile gidenlere, iyi tatiller. Çok oyuncu milli takımlara gidecek, sonra üç günde bir maç yapacağız. Dinlendikten sonra yeniden başlayacağız."

"Stoper transferini bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz. Elimizdeki oyunculardan sakatlar var. Stoper için kulübün şartlarına göre en iyisini inşallah alırız."