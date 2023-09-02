Transfer sezonu başında adı Beşiktaş'la anılan Philippe Coutinho için iddialar yeniden alevlendi. Fotomaç'ın derlediği haberde Aston Villa'nın kesin olarak göndermek istediği Brezilyalı sol kanat oyuncusu için siyah beyazlıların son bir hamle daha yapacağı ileri sürüldü. İngiliz basınında Beşiktaş ve Real Betis'in oyuncuyu sıkı markaja aldığı ve kısa süre içinde sözleşme imzalatmaya çalıştıklarının altı çizildi. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 10 milyon euro'yu bulan Philippe Coutinho için İngiliz ekibinin ciddi bir indirim yapacağı da kaydedildi. Ayrıca 31 yaşındaki sol kanatla Katar ekibi Al-Duhail'in de ilgilendiği ancak listesinde öncelikli hedef olmadığı bilgisi paylaşıldı.