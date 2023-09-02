Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi ligde siyah-beyazlılar, bir maç eksiğiyle birlikte 1 galibiyet, 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla 12. sırada yer alırken Sivasspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ile aldığı 5 puanla 5. sırada bulunuyor.
SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU
İki takım Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 49 gol atma başarısı gösterirken kırmızı-beyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdi. İkili arasında oynanan son maçta Yiğidolar, sahadan 1-0'lık üstünlük ile ayrılmıştı.
KARTAL, SÜPER LİG'DEKİ SON MAĞLUBİYETİNİ SİVASSPOR'DAN ALDI
Beşiktaş, Süper Lig'deki son mağlubiyetini Sivasspor'a karşı aldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı rakibine diş geçirememiş ve sahadan 1-0'lık skor ile mağlup ayrılmıştı. Kartal bu maçtan itibaren ligde çıktığı 17 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Şenol Güneş'in öğrencileri, söz konusu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK
Zorlu müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.
Beşiktaş Sivasspor'u konuk ediyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trenyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Evinde oynayacağı için siyah-beyazlılar galibiyet istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi ligde siyah-beyazlılar, bir maç eksiğiyle birlikte 1 galibiyet, 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla 12. sırada yer alırken Sivasspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ile aldığı 5 puanla 5. sırada bulunuyor.