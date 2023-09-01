SİNAN VARDAR – BEŞİKTAŞ MEST ETTİ
Muhteşem taraftarın desteğini arkasına alan Beşiktaş, ilk yarıda baskıyı rakibine hissettirken takım olarak iyi futbol sergiledi. İkinci 45 dakikanın, ilk yarıdan daha iyi olması; harika bir detaydı. Dünkü mücadelede; "Siyah- Beyazlı takımın en iyisi kimdi? sorusuna, "Beşiktaş" yanıtını veririm. Takımında dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. Beşiktaş'ın yıldızlarının maç içinde zaman zaman şov derecesindeki çalım ve varyasyonlarını izlemeye doyamadım. 50 stoper transferi da olsa Necip yine oynar. Kaptan; dün yine dört dörtlüklüktü. Amir Hadziahmetovic maestro gibi takımı harika yönetirken uzun yıllar kimse ondan formayı alamaz. Rosier ve Onur mücadele düzeyini üst düzeye çıkaran isimlerdi. Salih ve Gedson hem savunma hem de hücum yönünde rakibe nefes aldırmadılar. Rashica da bu enerjisi ve kalitesiyle yılın transferi olursa kimse şaşırmasın.