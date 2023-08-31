Transfer döneminde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hayli uzağında kalan ve bu nedenle taraftarlardan ağır eleştiri alan Beşiktaş yönetimi transferde yeni bir ismi gündemine aldı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta German Pezzella sesleri! Yapılan teklif...
Beşiktaş'ta transfer için stoper arayışları sürerken sürpriz bir isme teklif yapıldığı ortaya çıktı. Yönetim özellikle Afrika Kupası döneminde o bölgede sorun yaşamak istemezken gündemde yer alan German Pezzella'ya yapılan teklif ortaya çıktı. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.08.2023- 09:36
Son olarak Amartey'in de sakatlanmasıyla stoper mevkiinde alternatifsiz kalan siyah-beyazlı ekip, İspanya La Liga'da Real Betis forması giyen Arjantinli savunmacı German Pezzella'yı gündemine aldı.
Arjantin Milli Takımı formasını da giyen 32 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübüyle ilk temasın kurulduğu kaydedildi.