Juventus'taki 12 yıllık kariyeri sona eren ve kendisine takım arayan 36 yaşındaki dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi! Transfer...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transferde atağa kalkıyor. Siyah-beyazlı ekip, daha önceden Leonardo Bonucci'yi transfer etmek istemişti ama transfer başarısız sonuçlandı. Şimdi ise Kartal'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.08.2023- 12:26
Fanatik'in haberine göre; İlk etapta Almanya'da kalmak isteyen başarılı ismi, prensipte anlaştığı Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri son anda veto etti.
Oyuncunun geçen hafta kararını Lazio'dan yana kullanması sonrası Union Berlin yarıştan çekilmişti.