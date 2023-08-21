UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak. Siyah-beyazlı takım bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov ilk antrenmanına çıktı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Dynamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve minyatür kale maç sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, ilk antrenmanına çıkarken, Pendikspor maçında forma giyen oyuncular ise günü izinli olarak geçirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Dynamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.