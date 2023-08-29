Beşiktaş'ta transfer dönemi oldukça ilginç bir hak almaya devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer fiyaskosu! Yeni isimler sınıfta kaldı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sezon başında kadroya katılan Onana için ayrılık haberleri çıkarken şimdi de sürpriz bir ismin daha ayrılması gündeme geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.08.2023- 11:01
Beşiktaş'ta transfer dönemi oldukça ilginç bir hak almaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda sezon başında transfer edilen Onan'nın ardından yine yeni yapılan transferlerden birinin daha kiralık gitmesi gündeme geldi.
Takımda savunma hattında bir ayrılık olması halinde hedefteki isimlerden birinin bonservisiyle diğerinin de kiralık olarak takıma kazandırılmasının gündeme gelebileceği kaydedildi.