Beşiktaş'ta transfer fiyaskosu! Yeni isimler sınıfta kaldı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sezon başında kadroya katılan Onana için ayrılık haberleri çıkarken şimdi de sürpriz bir ismin daha ayrılması gündeme geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 11:01