Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak Dinamo Kiev maçına çevrilmiş durumda. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran temsilcimize, rövanş karşılaşmasında gruplara kalabilmek beraberlik bile yetiyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Beşiktaş'ın tecrübeli teknik patronu Şenol Güneş, böyle maçların çok zorlu geçeceğini ifade ederek oyuncularına, "Avrupa arenasına çok iyi başladık. 5 maçta 5 galibiyet önemli bir başarı. Aynı şekilde kayıpsız yola devam etmemiz gerekiyor" diye seslendi ve şöyle devam etti:

ÇOK GENÇ, ÇOK İSTEKLİLER

"İkili maçlarda dış sahada alınan galibiyet şüphesiz çok önemli. Hatta küçük de olsa bir avantaj sağlıyor. Fakat bunu lehimize çevirebilmemiz için, aynı istek ve arzuyla mücadele etmeliyiz. Aksi takdirde istenmedik bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. İlk maçtan önce de söyledim; çok genç, çok koşan ve çok istekli bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Bizi çok zorlayacaklarından şüphem yok. Elbette saha ve seyirci avantajı bizim için önemli. Ama yakaladığımız bu seriyi, galibiyetle sürdürmeliyiz. Rakibi kesinlikle hafife almayın, kötü bir sürpriz istemiyorum."

MAÇI BAŞI 2.6 GOL

Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa arenasında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet aldı. Güneş yönetimindeki Kartallar bu periyotta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Temsilcimiz, maç başına 2.6 gollük yüksek bir oran yakaladı. Beşiktaş, Lig'deki 2 maçta ise 2 gol attı, 1 gol yedi. Yani siyahbeyazlılar oynadığı 7 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı.