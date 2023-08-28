Beşiktaş'ta 2024'te bitecek sözleşmeleri yenilenmeyen ve maaşlarında hala iyileştirme yapılmayan Cenk Tosun ve Salih Uçan'da tehlike büyük...
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan krizi! Ayrılık...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların en önemli yerli futbolcularından olan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile anlaşmazlıklar yaşanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Milliyet'te yer alan habere göre iki futbolcu da siyah-beyazlı takımda yıllık sadece 10 milyon lira düzeyinde garanti ücret kazanıyor. Cenk ve Salih bonuslar hariç yıllık ücretlerinin en az 1 milyon euro seviyesine çıkarılmasını bekliyor.
İki oyuncu yeni sözleşme ve iyileştirme yapılmazsa devre arası yurt dışında bir kulüple kontrat imzalama hakkı elde edecek.