Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper bölgesi için hareketlilik yaşanıyor... Fotomaç'ın haberine göre bu bölgeye bir oyuncu daha katmak isteyen Siyah-Beyazlı takımın gündemine gelen son isim Atalanta forması giyen Arnavut stoper Berat Djimsiti oldu. 30 yaşındaki oyuncu için Atalanta ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş'ın oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle ilk etapta kiralama formülünü düşündüğü de gelen haberler arasında. Beşiktaş teknik heyetinin de bir görüşme yaptığı tecrübeli stoperin şartların oluşması halinde Beşiktaş forması giymeye sıcak bakabileceği öğrenildi. Atalanta forması ile Serie A'da 6. sezonunu geçiren Djimsiti'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Güncel verilere göre 10 milyon Euro değeri bulunan Djimsiti, geçen sezon İtalyan ekibi ile çıktığı 26 maçta 1 asiste imza attı. Arnuvutluk formasını da 49 kez sırtına geçiren 1.90 boyundaki tecrübeli stoper bu karşılaşmalarda ülkesi adına 1 gol kaydetti.