Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, savunmaya lider özellikleri olan bir takviye yapmak istiyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda araştırmalara başlayan Beşiktaş'ın, Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Clement Lenglet için titiz bir operasyon yürüttüğü öne sürüldü. HEDEF

KİRALIK ALINMASI

Takvim'in haberine göre; Beşiktaşlı yetkililerin, Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşında ve 1.86 boyundaki Lenglet için görüşmelere başladığı belirtildi. Güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçilen futbolcuyu Siyah-Beyazlılar satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Geçen sezonu kiralık olarak İngiliz ekibi Tottenham'da geçiren futbolcunun Barcelona'da düşünülmediği ve kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek istediği öğrenildi.

22 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Kariyerinde bugüne kadar 354 maça çıkan tecrübeli oyuncu, toplamda 14 gol, 8 asist üretti. Geçen sezon Tottenham'da 35 maçta 1 gol, 2 asist üreten Lenglet, daha önce Sevilla, Nancy ve Chantilly ekiplerinde görev yapmıştı.