Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Romanya'da oyanancak müsabaka heyecanla bekleniyor. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK saat kaçta ve hangi kanalda? Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu!

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Romanya'da oyanancak müsabaka heyecanla bekleniyor. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK saat kaçta ve hangi kanalda? Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu.

DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev Beşiktaş arasında oynanacak rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

10 KEZ KARŞILAŞTILAR

Kiev ile Beşiktaş, 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.

YENİ TRANSFER İLK KEZ

Beşiktaş'ta yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa deneyimi

yaşayacak. Söz konusu futbolcular, Teknik Direktör Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerinde ilk Avrupa kupası deneyimini yaşayacak.

DARREN ENGLAND DÜDÜK ÇALACAK

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de John Brooks olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Avusturya'dan Jarred Gavan Gillett, AVAR'da da yine İngiltere'den Neil Davies oturacak.