Beşiktaş ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kritik müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki takımın da 11'leri belli oldu.

Beşiktaş - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Pendikspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Halil, Eze, Diaby.

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GHEZZAL VE COLLEY OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti. Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak. Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.