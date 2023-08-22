TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sergio Ramos sonrası bir şok daha! Dünya yıldızı...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sergio Ramos sonrası bir şok daha! Dünya yıldızı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin birçok girişimlerde bulunduğu Sergio Ramos'un transferi maddi sebeplerden dolayı iptal edilmişti. Yeni arayışlara bürünen Kartal, başka bir dünya yıldızını radarına almıştı. Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)