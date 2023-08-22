Beşiktaş'ta transfer dönemi hiçte iyi gitmiyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Sergio Ramos sonrası bir şok daha! Dünya yıldızı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin birçok girişimlerde bulunduğu Sergio Ramos'un transferi maddi sebeplerden dolayı iptal edilmişti. Yeni arayışlara bürünen Kartal, başka bir dünya yıldızını radarına almıştı. Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 19:49
Siyah-beyazlı ekip Sergio Ramos ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyordu.
Yıldız oyuncular için girişimlerde bulunan yönetim, transferleri maddi sebeplerden dolayı iptal etti.