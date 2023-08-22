Yeni sezonda kadrosuna takviyelere devam eden Beşiktaş, son olarak Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlıların Kazak futbolcusu hedeflerini anlattı.

Yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu:

Burada olduğum için mutluyum. Transfer görüşmeleri biraz uzun sürdü ama önemli olan sonuçta burada olmak. Beşiktaş forması giyeceğim için sevinçliyim. Çocukluğuma dair hatırlayabildiğim önemli anlardan bir tanesi 2002 Dünya Kupası. O dönemde Brezilya milli takımını ve Ronaldo'yu izleme fırsatı bulmuştum. Hatta saçlarımı da aynı onun gibi kestirmiştim. Bugün futbol oynuyorsam bunu Brezilya ve Ronaldo'ya borçlu olduğumu söyleyebilirim.

Dört yıl önce Rostov'da oynarken İspanya'nın Marbella kentine kampa gitmiştik. Liverpool takımıyla aynı otelde kalıyorduk. "Kiminle fotoğraf çektirebilirim?" diye düşünüp kampa gelenlerin listesine bakmıştım. Şansıma Alex'le fotoğraf çektirdim, şimdi aynı takımdayız. Sanırım kader bizi bir araya getirdi.

"YUSUF YAZICI'YLA KONUŞTUM"

Beşiktaş'la ilgili olarak Yusuf Yazıcı'yla konuştum. CSKA Moskova'da beraber oynamıştık. Bana Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacağımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum.

"TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ı Türkiye'nin en büyük kulübü olarak görüyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki ilk futbol kulübü. Burada olmak benim için yepyeni bir meydan okuma diyebilirim. Beşiktaş formasıyla iyi bir futbol sergilemek ve tarihe geçmek istiyorum. Eski teknik direktörüm beni hemen hemen her pozisyonda oynattı ve hepsinde de onun istediklerini yapmak konusunda başarılı oldum. Bu durumu açıklaması biraz zor ama sanırım en önemli şeylerden bir tanesi takım için çaba göstermem ve elimden geleni yapmam olabilir.

"DİLLER ARASINDA BENZERLİKLER VAR"

Uyum sürecimin hızlı olacağını düşünüyorum, çünkü her iki halkın mantalitesi birbirine çok benziyor. Mesela bizim halkımız da çay içmeyi çok seviyor. Sadece bununla da sınırlı değil, diller arasında da benzerlikler var. Dolayısıyla buraya adapte olmak çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi söyleyebilirim. Her zaman yüzde yüzümü vermek için sahada olacağım. Çok yönlü bir oyuncu olduğum için teknik direktörümüz beni nerede değerlendirmek isterse orada canla başla mücadele edeceğim.

"HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK"

Hedefim Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak. Takım olarak en önemli amacımız şampiyon olmak olmalı. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Taraftarlarımıza takım için elimden gelenin en iyisini yapacağımın ve bu arma için sonuna kadar savaşacağımın mesajını veriyorum."