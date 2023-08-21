Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş atağa kalktı! Dünya yıldızı geliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, transfer sezonunu rakiplerine göre geç açsada sürpriz hamleler yapmaya devam ediyor. Yıldız oyuncuları kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip bombayı patlatmak üzere. Dünya yıldızı ile masaya oturulacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Bu sezon şampyionluğu göğüslemek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Rashica ve Chamberlain gibi yıldız isimleri transfer eden Kartal, bir dünya yıldızı için daha devreye girdi.