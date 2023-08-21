Beşiktaş'a transferde olumsuz yanıt! Büyük heyecan yaratmıştı...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta adı bir süredir gündemde olan yıldız isimden olumsuz yanıt geldi. Siyah-beyazlılar bu gelişmenin ardından listesine başka yıldızları eklemek için harekete geçti. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 12:17