Fransa'dan gelen haberlerde durumun Beşiktaş için olumsuz olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'a transferde olumsuz yanıt! Büyük heyecan yaratmıştı...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta adı bir süredir gündemde olan yıldız isimden olumsuz yanıt geldi. Siyah-beyazlılar bu gelişmenin ardından listesine başka yıldızları eklemek için harekete geçti. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2023- 12:17
Fransa'dan gelen haberlerde durumun Beşiktaş için olumsuz olduğu iddia edildi.
L'equipe'de yer alan habere göre, Pepe, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.
Fransız oyuncunun Siyah- beyazlılara transfer olmayacağı kaydedildi.