Kadrosuna yeni bir stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu Jean-Charles Castelletto oldu. Takvim'in Fransız basınından derlediği haberlerde Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli futbolcu için Nantes'a teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi. Fransız ekibinin Kamerunlu futbolcunun bonservisini bonuslar hariç 8 milyon Euro olarak belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor. Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği yıldız savunmacı ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılabileceği ifade ediliyor. Haberde oyuncuya bir başka Süper Lig devi Trabzonspor'un da talip olduğu ve Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibine 2,5 milyon Euro'luk teklifte bulunulduğu öne sürüldü. Profesyonel futbol kariyerinde 307 maça çıkan 28 yaşındaki defans oyuncusu bu karşılaşmalarda 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kamerun Milli Takımı formasını da 18 kez giyen ve ülkesi adına 1 gol kaydeden Jean-Charles Castelletto'nun Fransız kulübü ile olan kontratı 2026 yılında bitecek.