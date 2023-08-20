TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi! Al Nassr...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kariyerini Al Nassr'da sürdüren ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili siyah-beyazlı taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basını, Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro'nun isteği doğrultusunda Talisca'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2023- 13:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023- 13:55