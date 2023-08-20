Hücum hattına takviye yapacak olan Beşiktaş uzun zamandır Nicolas Pepe ile ilgileniyor. Arsenal ile sözleşmesini feshetmeye çalışan yıldız oyuncu istediği sonucu alamadı. Ancak kurmaylar, oyuncuyu kadroya dahil etmek için büyük aşama kaydetti. Transferde orta yol bulundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Hücum hattına takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş'ta gözler yeni yapılacak olan transferlere çevrildi. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar'ın İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe transferinde büyük aşama kaydettiği ortaya çıktı. Ada ekibi, oyuncuyla sözleşme feshine soğuk bakarken, Pepe'nin sözleşmesini 1 yıl süreyle uzatıp, satın alma opsiyonlu kiralama ya da direkt satın alma seçeneklerini değerlendiriyor. Kontratı 2024'te sona erecek olan 28 yaşındaki Fildişili yıldızın Fransa vatandaşlığı da bulunuyor. Pepe, kariyerinde oynadığı 300 maçta 86 gol, 44 asist üretti. Yıldız isim kariyerinde daha önce Lille, Angers ve Nice'te de top koşturdu.