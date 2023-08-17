Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Kara Kartallar, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

234

Kartal, Avrupa'da 234. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 233 müsabakada 87 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. 307 gol attı, 348 gol yedi.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Necip, Rosier, Umut, Salih, Amir, Fernandes, Aboubakar, Cenk.

Neftçi Bakü: Brkic, Tamas, Salahli, İsmaiyil, Matias, Saief, Emin, Jaber, Yusifli, Shinyashiki, Lebon.