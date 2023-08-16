Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlı ekip yeni bir takviyeye hazırlanıyor. Kurmaylar, Nicolas Pepe'ye teklifi iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, Chamberlain transferinin ardından çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde yer alan Nicolas Pepe için teklifi ortaya çıktı. Fotomaç'ın RMC Sport'tan derlediği habere göre, Beşiktaş, Fildişili futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Pepe, Beşiktaş'tan gelen bu teklife sıcak baktı ve taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı. Pepe'nin Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Arsenal'in oyuncu için vereceği kararın, Pepe'nin Beşiktaş'a transferinde belirleyici unsur olacağı ifade edildi. Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı. Geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi.