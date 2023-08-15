Sürpriz Anderson Talisca iddiası! Al Nassr ve transfer...

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı yıldızın adı ülkemizden Beşiktaş ve Galatasaray'la anılırken, Arabistan temsilcisinden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2023- 16:50