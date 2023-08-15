TRANSFER HABERİ - Milot Rashica sürprizi! Galatasaray derken Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getiren bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılıların da kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Milot Rashica'nın transferi için Norwich City ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2023- 20:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023- 20:12