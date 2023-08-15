Galatasaray'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürdüğü Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ - Milot Rashica sürprizi! Galatasaray derken Beşiktaş...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getiren bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılıların da kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Milot Rashica'nın transferi için Norwich City ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2023- 20:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023- 20:12
Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcunun transferi için Norwich City ile görüşmelerde sona geldiği öğrenildi.