Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! İşte o isim
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ezeli rakiplerin, Premier Lig'de forma giyen o futbolcu için karşı karşıya geldikleri öğrenildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40
Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın, Tottenham Hotspur'da satış listesine konulan Japhet Tanganga'yı transfer listesine aldığı belirtildi.
Haberde, İngiliz kulübünün 24 yaşındaki oyuncuyu iki formülle göndermeye sıcak baktığı belirtildi.