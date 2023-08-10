Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! İşte o isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ezeli rakiplerin, Premier Lig'de forma giyen o futbolcu için karşı karşıya geldikleri öğrenildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40