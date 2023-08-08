Beşiktaş'ın eski futbolcularından Andreson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca açıkladı! Beşiktaş...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Son günlerde Beşiktaş'ın gündemi Anderson Talisca ile çalkalanıyordu. Teknik direktör Şenol Güneş'in brezilyalı yıldız ile ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Sonrasında ise Talisca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2023- 12:56
Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş, Brezilyalı yıldız ile görüştüğünü ve Beşiktaş'ı özlediğini söylediğini açıkladı.
Sonrasında ise maliyetinin fazla olduğunu belirterek konuşmasını bitirdi.