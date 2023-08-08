BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca açıkladı! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Son günlerde Beşiktaş'ın gündemi Anderson Talisca ile çalkalanıyordu. Teknik direktör Şenol Güneş'in brezilyalı yıldız ile ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Sonrasında ise Talisca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 12:56