Kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için İtalya'dan bir isim öne atıldı.
Beşiktaş Milan'ın peşinde! Sırada o yıldız var
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş son transferlerinden Ante Rebic'i Milan'dan transfer etmişti. Sonra ise siyah-beyazlılar İtalyan ekibinden Messias için girişimlere başladı ama transfer gerçekleşmedi. Şimdi ise Beşiktaş, Milan'dan başka bir oyuncuyu hedefine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2023- 09:51
Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran siyah-beyazlıların bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI!
Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.