Beşiktaş Milan'ın peşinde! Sırada o yıldız var

Beşiktaş Milan'ın peşinde! Sırada o yıldız var

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş son transferlerinden Ante Rebic'i Milan'dan transfer etmişti. Sonra ise siyah-beyazlılar İtalyan ekibinden Messias için girişimlere başladı ama transfer gerçekleşmedi. Şimdi ise Beşiktaş, Milan'dan başka bir oyuncuyu hedefine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 09:51