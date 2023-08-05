BONSERVİSİ ALINDI

Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen Ruslan Malinovskyi; Sevastopol, Zorya Luhansk ve Genk'te kiralık olarak forma giydi. Genk, 2017-2018 sezonunda 2 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Ukraynalı oyuncuyu; 2019-2020 sezonu başında 13 milyon 600 bin euro karşılığında Atalanta'ya sattı. Marsilya geçtiğimiz sezon kiraladığı 30 yaşındaki hücumcunun bonservisini 10 milyon euro karşılığında aldı.