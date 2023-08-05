Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kanat rotasyonuna takviyede bulunmayı hedefleyen siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Beşiktaş idarecilerinin başarılı futbolcuyu gündemine dahil ettiği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Malinovskyi hamlesi! Transfer...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden Emre Kocadağ, Marsilya'nın yıldızının peşine düştü. İşte gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Milliyet'te yer alan habere göre Süper Lig devinin gündemine aldığı tecrübeli futbolcunun, iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği kaydedildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hücum hattına takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi'yi listesine eklediği belirtildi. Ruslan Malinovskyi için Beşiktaş'ın yanı sıra Torino'nun da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.