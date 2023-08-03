Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı 2 maçta da mağlup etti ve adını üsrt tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekipte Daniel Amartey mücadeleden sonra konuştu. | Beşiktaş haberleri

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı 2 maçta da mağlup etti ve adını üsrt tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekipte Daniel Amartey mücadeleden sonra konuştu.

İŞTE AMARTEY'İN SÖZLERİ:

Ben yeniyim ama biz saha içerisinde bir takım ve aileyiz, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Stoper olduğum için sahada herkesi görebiliyorum ve yardım etmeye çalışıyorum.

Çok iyi hissediyorum. İyi bir performans gösterdik ve taktiksel disipline sadık kaldık. Takım halinde iyi hissettiğimizi söyleyebilirim.