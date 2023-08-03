Londra'ya giden Ahmet Nur Çebi, Liverpool'dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile bir otelde bir araya geldi.
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain bombası! Ahmet Nur Çebi...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılarda transferde hareketlilik başladı. Son olarak Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Alex Oxlade-Chamberlain ile İngiltere'de bir araya geldi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.08.2023- 09:56
Londra'ya giden Ahmet Nur Çebi, Liverpool'dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile bir otelde bir araya geldi.
Sky Sports'ta yer alan haberde, Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı transfer için ikna etmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.
Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.