Beşiktaş Ümraniyespor'u resmen satın alıyor!

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlı ekip transfer harekatına devam ederken sürpriz hamleler de yapıyor. Kartal, Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u satın almak üzere. İki kulüp arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 18:13 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023- 18:26