Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlı ekip transfer harekatına devam ederken sürpriz hamleler de yapıyor. Kartal, Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u satın almak üzere. İki kulüp arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı.
Beşiktaş Ümraniyespor'u resmen satın alıyor!
Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlı ekip transfer harekatına devam ederken sürpriz hamleler de yapıyor. Kartal, Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u satın almak üzere. İki kulüp arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. | Beşiktaş haberleri
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Yayın Tarihi: 03.08.2023- 18:13 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023- 18:26