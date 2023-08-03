Beşiktaş Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u satın alıyor
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşaıyor. Siyah-beyazlı, Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u satın almak üzere. İki kulüp arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. | Beşiktaş haberleri
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