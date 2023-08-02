Beşiktaş'ın Demarai Gray girişimi olumsuz noktalandı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Demarai Gray transferi sonuca vardı! Transfer...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın sezon başında beri transfer etmeye çalıştığı Demarai Gray sonuca vardı. Yıldız oyuncunun takımı Everton, siyah-beyazlıların teklifine yanıt verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2023- 12:50
The Athletic'te yer alan habere göre; Fulham, Everton forması giyen Demarai Gray ile anlaşma sağladı.
DEMARAI GRAY KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Birmingham altyapısında başladı.